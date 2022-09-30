Премьер-министр Великобритании пригрозила России новыми санкциями из-за референдумов

Лиз Трасс заявила о мерах воздействия на фоне референдумов о вхождении новых регионов в состав России.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что за проведение незаконных референдумов на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Луганской областей в отношении России будут введены новые меры экономического и политического воздействия.

"Для того, чтобы парализовать военную машину Путина мы предпримет исчерпывающие меры", - заявила Трасс.

Премьер-министр подчеркнула, что Великобритания никогда не признает вхождение новых регионов, отторгнутых у Украины, в состав Российской Федерации.