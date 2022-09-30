Россия может закупить у Беларуси аналог HIMARS - реактивные системы «Полонез»

Белорусские реактивные системы "Полонез" могут заинтересовать российских военных.

В то время, как Украина получает от Соединенных Штатов реактивные системы залпового огня HIMARS, Россия не имеет аналога такого оружия.

Однако, как сообщает информационное агентство Sputnik, закупить такого рода реактивные системы у своего главного союзника - Беларуси.

Беларусь обладает самой дальнобойной и точной в Европе РСЗО, которая имеет название В-200 "Полонез".

Дальность стрельбы комплекса - до 300 километров при максимальном отклонении от цели не более 50 метров. Калибр ракет - 300 мм.

При этом ракеты, которыми стреляет белорусская РСЗО, имеют возможность корректировки полета с помощью GPS. Согласно открытым источникам, "Полонез" может выпустить все 8 ракет, имеющихся в боекомплекте, по 8 различным целям за 50 секунд.