В Финляндии из общественного пространства уберут последний памятник Ленину

Бюст Ленина уберут с городской площади и вместе с "пропавшей левой", сопровождающей гротескную скульптуру польского скульптора, перенесут в хранилище музея, сообщили власти города Котка на юге Финляндии.

Памятник эстонского скульптора Матти Варика был подарен Котке городом-побратимом Таллинном в конце 1980-х годов.

Операция по демонтажу памятника запланирована на следующий вторник, 4 октября. Тогда же из парка уберут и гротескную скульптуру середины 1990-х годов Кшиштофа Михала Беднарского , польско-итальянского художника, изображающую левую руку Ленина.

В определенном ракурсе обе скульптуры создают удивительное для зрителя целое — товарищ Ленин держит в руке папиросу. Инсталляция "Недостающая рука Ленина" была интерпретирована как иронический комментарий к идеологии рушащегося коммунистического строя.

Дальнейшую судьбу скульптур предстоит решить местному музею.

В Финляндии было несколько памятников и досок Ленину . В апреле город Турку принял решение убрать из общественного пространства памятник, подаренный городом Ленинградом в 1977 году.

Парк Ленина находится в центре Хельсинки с 1960-х годов, и его название также вызывает споры. Недавно, в 2017 году, политики из национал-консервативной партии, находившейся тогда в правительстве, пытались добиться его смены, но инициатива провалилась.