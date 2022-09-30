Стало известно, где могут похоронить Бориса Моисеева
Брат исполнителя Бориса Моисеева Маркс Толкач, много лет проживающий в Канаде, настаивает, чтобы артиста похоронили рядом с самым близким для него человеком, его матерью, в Могилёве.
Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач заявил, что вечный покой его знаменитый родственник должен обрести в родном городе Могилев рядом с самым близким ему человеком - мамой.
Беседуя с "Пятым каналом" родственник покойного заявил: "Эта женщина заслуживает всякой похвалы, всяких наград. Я считаю, что его место рядом с могилой его матери. Он должен быть там похоронен рядом, а может быть вместе с матерью в одной могиле. Это было бы самое правильное".
При этом Толкач признался, что ни времени, ни места похорон не знает, как и поклонники недавно скончавшегося исполнителя.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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