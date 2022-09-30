Ошибочно мобилизованные жители Рязанской области вернулись домой
Жители Рязанской области, которых по ошибке призвали в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации, вернулись домой.
Региональный штаб Общероссийского народного фронта сообщил о том, что более 80 жителей Рязанской области, которых по ошибке призвали в рамках частичной мобилизации, вернулись в свои дома.
"Мы постоянно обрабатываем обращения об ошибочно призванных граждан в рамках частичной мобилизации. Более 80 человек уже удалось вернуть из учебного центра домой", - сообщили в ОНФ.
В штабе ОНФ рассказали, что среди рассмотренных были случаи 45-летних отцов четверых детей, обладатели множества хронических заболеваний, студены и другие.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Путин объявил жителей Херсона, Запорожья и Донбасса гражданами России
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Проклова заявила, что не жалеет о своих признаниях о домогательствах Табакова
Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы