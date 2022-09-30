Ошибочно мобилизованные жители Рязанской области вернулись домой

Жители Рязанской области, которых по ошибке призвали в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации, вернулись домой.

Региональный штаб Общероссийского народного фронта сообщил о том, что более 80 жителей Рязанской области, которых по ошибке призвали в рамках частичной мобилизации, вернулись в свои дома.

"Мы постоянно обрабатываем обращения об ошибочно призванных граждан в рамках частичной мобилизации. Более 80 человек уже удалось вернуть из учебного центра домой", - сообщили в ОНФ.

В штабе ОНФ рассказали, что среди рассмотренных были случаи 45-летних отцов четверых детей, обладатели множества хронических заболеваний, студены и другие.