Швеция разрешила экспорт вооружений в Турцию, чтобы получить шанс попасть в НАТО
Швеция повторно разрешила экспорт оружия и военной техники в Турцию после переговоров по одобрении ее заявки на вступление в НАТО, сообщил в пятницу орган, ответственный за военный экспорт.
Снятие этих ограничений было одним из условий, поставленных Анкарой для вступления скандинавской страны в НАТО.
Тем не менее Швеция пока не получила необходимой ратификации со стороны Турции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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