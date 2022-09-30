Швеция разрешила экспорт вооружений в Турцию, чтобы получить шанс попасть в НАТО

Швеция повторно разрешила экспорт оружия и военной техники в Турцию после переговоров по одобрении ее заявки на вступление в НАТО, сообщил в пятницу орган, ответственный за военный экспорт.

Снятие этих ограничений было одним из условий, поставленных Анкарой для вступления скандинавской страны в НАТО.

Тем не менее Швеция пока не получила необходимой ратификации со стороны Турции.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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