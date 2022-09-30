Проклова заявила, что не жалеет о своих признаниях о домогательствах Табакова
Актриса Елена Проклова не жалеет о том, что призналась в том, что её домогался очень известный и ныне покойный Олег Табаков. Артистка признаётся, что после этих откровений ей стало легче.
Известная актриса Елена Проклова утверждает, что нисколько не жалеет о своем рассказе о домогательствах режиссера Олега Табакова. Об этом артистка сообщила, беседуя с eg.ru.
Знаменитость заявила, что ей жаль лишь того, что об этом невозможно было говорить раньше.
Звезда экрана объяснила: "Время такое было. Каждая женщина, которую насиловали, заочно считалась проституткой".
Она подчеркнула, что благодаря ее рассказу другие женщины взяли с неё пример, раскрыв имена своих насильников.
Откровения Прокловой помогли не только жертвам домогательств, но и самой актрисе. Елена призналась, что ей стало легче на душе после того, как она открылась.
Знаменитость оценила свой поступок: "Я будто сбросила с себя огромный груз. Считаю, что поступила правильно, по совести".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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