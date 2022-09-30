Моисеев написал завещание уже после первого инсульта, последовав совету Кобзона

Покойный Борис Моисеев про то, кому достанется его наследство подумал ещё в 2010 году, когда с ним случился первый удар. Поддержал его в этом коллега по сцене Иосиф Кобзон.

Покойный ныне исполнитель Борис Моисеев составил завещание еще после первого удара, в чём поддержал его Иосиф Кобзон. Об этом сообщил музыкальный продюсер и глава концертной компании "Ру-концерт" Евгений Морозов.

Он вспомнил, как он разговаривал с Иосифом Давыдовичем, который поведал ему о планах Моисеева и своем отношении к этому.

Оказалось, что более 10 лет назад Моисеев доверял своему арт-директору Сергею Гороху больше, чем родному брату.

Морозов вспомнил слова Кобзона по поводу: "Боря переписал все имущество на своего директора Сережу Гороха. Родному брату он ничего не хочет оставлять.

И я Борю поддержал в этом решении. Я думаю, это правильно, все-таки Горох с ним 24 часа вместе. Самый близкий человек! А родственники про больного Борю даже не вспоминают".