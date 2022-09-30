Путин подписал договор о присоединении в состав РФ четырёх новых территорий

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал договор в включении в состав РФ территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В пятницу, 30 сентября 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соглашение о вхождении в состав страны Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобождённых в ходе специальной военной операции Запорожской и Херсонской областей, согласно итогам референдумов.

Церемония подписания соответствующего договора состоялась в Георгиевском зале расположенном в Большом Кремлёвском дворце, где помимо Путина и глав республик Донбасса и освобождённых территорий присутствовали российские политические деятели.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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