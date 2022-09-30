Брат Бориса Моисеева прокомментировал слухи, что их мать сидела в тюрьме
Брат покойного артиста Бориса Моисеева Маркс Толкач рассказал о слухах относительно родных людей.
Толкач опроверг информацию о том, что их мать была приговорена к лишению свободы и отбывала срок.
«Наша мама мечтала о дочке и поэтому всю беременность шила девчачьи одежки. Но родился Боря», - рассказал о брате Толкач.
Ранее сообщалось, что похороны Бориса Моисеева состоятся в Москве 2 октября.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Брат Бориса Моисеева прокомментировал слухи, что их мать сидела в тюрьме
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