Брат Бориса Моисеева прокомментировал слухи, что их мать сидела в тюрьме

Брат покойного артиста Бориса Моисеева Маркс Толкач рассказал о слухах относительно родных людей.

Толкач опроверг информацию о том, что их мать была приговорена к лишению свободы и отбывала срок.

«Наша мама мечтала о дочке и поэтому всю беременность шила девчачьи одежки. Но родился Боря», - рассказал о брате Толкач.

Ранее сообщалось, что похороны Бориса Моисеева состоятся в Москве 2 октября.