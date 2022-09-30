Расходы Катара на чемпионат мира по футболу превысили $200 млрд

Катар на проведение ЧМ по футболу 2022 года израсходовал 200 миллиардов долларов — в 17 раз больше, чем Россия в 2018-м.

Для турнира было построено семь новых арен и проведена реконструкция международного стадион «Халифа».

«Чемпионат мира является частью национального видения Катара до 2030 года, более широкой правительственной стратегии, способствующей интенсивному развитию городских и национальных объектов и промышленности, в дополнение к образованию и системе здравоохранения. Цифра в 200 миллиардов долларов, часто ассоциируемая с чемпионатом мира, на самом деле является частью этой амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара», – сказала исполнительный директор по коммуникациям турнира Фатма Аль-Нуайми.

В 2014 году Бразилии проведение ЧМ стоило 15 миллиардов долларов, Южной Африке в 2010 году – примерно 4 миллиарда.

Во столько же мировое первенство обошлось Германии в 2006 году, а ЧМ 2002 года, проходивший в Японии и Южной Корее, стоил организаторам семь миллиардов.