Расходы Катара на чемпионат мира по футболу превысили $200 млрд
Катар на проведение ЧМ по футболу 2022 года израсходовал 200 миллиардов долларов — в 17 раз больше, чем Россия в 2018-м.
Для турнира было построено семь новых арен и проведена реконструкция международного стадион «Халифа».
«Чемпионат мира является частью национального видения Катара до 2030 года, более широкой правительственной стратегии, способствующей интенсивному развитию городских и национальных объектов и промышленности, в дополнение к образованию и системе здравоохранения. Цифра в 200 миллиардов долларов, часто ассоциируемая с чемпионатом мира, на самом деле является частью этой амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара», – сказала исполнительный директор по коммуникациям турнира Фатма Аль-Нуайми.
В 2014 году Бразилии проведение ЧМ стоило 15 миллиардов долларов, Южной Африке в 2010 году – примерно 4 миллиарда.
Во столько же мировое первенство обошлось Германии в 2006 году, а ЧМ 2002 года, проходивший в Японии и Южной Корее, стоил организаторам семь миллиардов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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