Для украинской армии было принципиально занять Красный Лиман в день присоединения новых территорий к России.

Украинская армия так и не смогла перерезать дорогу от Кременной до Торского и завершить окружение Красного Лимана. Трасса остается под контролем союзных сил. Несмотря на регулярные обстрелы, снабжение войск по ней продолжается. Наступление ВСУ на этом участке фронта остановлено.

Для руководства Украины взятие Красного Лимана именно 30 сентября боло принципиальным вопросом на фоне воссоединения с Россией новых территорий. Благодаря упорству союзных сил этим планам не суждено было реализоваться.