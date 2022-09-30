Байден: США передадут Украине все необходимое оружие для возвращения своих земель
Президент США Джо Байден прокомментировал переход к России территорий Украины.
Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Вашингтон не признает ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье за Россией.
По словам Байдена, США будут признавать лишь прежние границы Украины.
Также он пообещал нарастить поставки оружия для Вооруженных силы Украины, чтобы те вели боевые действия с Россией.
"США дадут Украине оружие, чтобы она вернула все свои территории", - заявил Байден.
Напомним, что по результатам референдумов жители Донбасса, Херсона и Запорожья решили отделиться от Украины и войти в состав России. Путин уже подписал указ об этом.
Также он напомнил, что право народов на самоопределение является основополагающим в уставе ООН.
Опубликовано: Николай Скира
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