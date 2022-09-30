Варум, выступившая против спецоперации, дала концерт в одном их клубов Москвы

Исполнительница Анжелика Варум продолжает выступать в России, критикуя проводимую страной спецоперацию в Украине.

Известная отечественная певица Анжелика Варум продолжает выступать на территории государства, несмотря на свои высказывания против спецоперации России на Донбассе.

В Сети распространились кадры, где артистка дает концерт в одном из московских клубов. Такую информацию сообщает Телеграм-канал "Admin.Anshlak".

Примечательно, что зрители довольно тепло приняли выступление исполнительницы, хотя раньше многие соотечественники осуждали Варум и ее мужа, певца Леонида Агутина за негативные высказывания по поводу спецоперации РФ в Украине.