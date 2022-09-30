Илья Кива: планируется ввод воинского контингента НАТО в Украину из Польши
Экс-депутат Верховной рады рассказал о скором вводе воинского контингента Североатлантического альянса в западную Украину.
В своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что на запад страны будет введен заранее подготовленный воинский контингент НАТО из Польши.
Владимир Зеленский объявил о подаче заявки об ускоренном вступлении страны в Североатлантический альянс.
"После подачи заявки об ускоренном вступлении в альянс, в ответ на принятое Владимиром Путиным решение о присоединении новых территорий, планируется введение заранее подготовленного и усиленного контингента НАТО на территорию западной Украины", — написал Кива.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал соглашения о вступлении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области в состав Российской Федерации.
Опубликовано: Максим Алексеев
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