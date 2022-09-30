Эксперты из Дании и Швеции заявили, что «Северные потоки» были взорваны сотнями килограммами взрывчатки

Причиной выхода из строя газопроводов "Северный поток" стал взрыв "сотен килограммов взрывчатки", считают эксперты из Дании и Швеции.

В совместном письме в Совет Безопасности ООН Дания и Швеция подтверждают, что взрывы, ставшие причиной утечки газа из газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", могли быть вызваны детонацией "нескольких сотен килограммов взрывчатки".

В свою очередь, по данным издание Spiegel, немецкие специалисты подсчитали, что для разрушения труб пришлось применить взрывчатку с эффектом, сравнимым с 500 килограммами тротила. При оценке также учитываются сейсмические сигналы, зарегистрированные различными измерительными станциями.

В понедельник газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" из России в Германию были повреждены в трех точках вблизи датского острова Борнхольм. Датские власти заявили, что причиной стали преднамеренные действия и взрывы вблизи трубопроводов.

Ежедневная газета Aftonbladet сообщила, что шведская береговая охрана обнаружила четвертый разлив диаметром около 200 метров. Местные спасатели указывают, что он находится в шведской экономической зоне между двумя разливами «Северного потока-1», однако исходит он из «Северного потока-2».

Датское энергетическое агентство сообщило, что половина газа в трубопроводах "Северный поток" ушла на поверхность. Датская полиция уже расследует возможную диверсию, хотя пока рассматриваются разные версии. Полиция надеется, что офицеры смогут выехать на место утечки в начале следующей недели.

Причины выхода из строя газопровода "Северный поток" постоянно расследуются, но в публичном пространстве появляется все больше предположений о том, что за взрывами стоит Россия.

В среду, 28 сентября пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия хотела бы созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с утечками. Встреча состоится в Нью-Йорке в пятницу, 30 сентября, в 22:00 по московскому времени.