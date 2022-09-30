Глава ЛДПР прокомментировал заявку Украины об ускоренном вступлении в НАТО

Леонид Слуцкий назвал заявку Украины на вступление в НАТО, приглашением на скорейшее вступление альянса в конфликт.

Лидер ЛДПР и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявку, которую подал Владимир Зеленский об ускоренном вступлении в НАТО.

"Заявление Зеленского об ускоренном вступлении Украины в НАТО звучит как приглашение для Альянса о скорейшем вступлении в конфликт", — сказал Слуцкий.

Глава ЛДПР подчеркнул, что для Владимира Зеленского единственным выходом остается сложить оружие и сесть за стол переговоров.