Госдеп США ввел визовые санкции в отношении 910 граждан России и Беларуси
Минфин США объявил о том, что государственный департамент вводит визовые ограничения в отношении российских и белорусских граждан.
Министерство финансов США объявил о решении государственного департамента о введении визовых ограничений в отношении 910 граждан Беларуси и России.
Сообщается, что санкции были применены в отношении как гражданских, так и военных должностных лиц, действующих на "подконтрольных России территориях Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
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