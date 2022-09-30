Госдеп США ввел визовые санкции в отношении 910 граждан России и Беларуси

Минфин США объявил о том, что государственный департамент вводит визовые ограничения в отношении российских и белорусских граждан.

Министерство финансов США объявил о решении государственного департамента о введении визовых ограничений в отношении 910 граждан Беларуси и России.

Сообщается, что санкции были применены в отношении как гражданских, так и военных должностных лиц, действующих на "подконтрольных России территориях Украины.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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