Россия расширила свои границы: в сети уже можно увидеть обновленную карту страны
Журналист Дмитрий Смирнов показал в своем Телеграм-канале новую карту России после присоединения к ней новых земель.
Выложенное изображение демонстрирует четыре новых административных единицы, входящих теперь во владения Российской Федерации: ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область.
Под кадром, показывающим новую Россию, стоит подпись: "Карта России теперь выглядит так"
Сегодня, 30 сентября 2022 года - важный день в истории РФ. Президент Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля поставил подпись в договоре о вхождении в состав РФ четырех новых субъектов.
В документе также расписались и главы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин подписал договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России
Блинкен рассказал о шагах США на случай применения Россией ядерного оружия
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС
У Пугачевой были свои скрытые мотивы для временного возвращения в Россию
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР