Россия расширила свои границы: в сети уже можно увидеть обновленную карту страны

Журналист Дмитрий Смирнов показал в своем Телеграм-канале новую карту России после присоединения к ней новых земель.

Выложенное изображение демонстрирует четыре новых административных единицы, входящих теперь во владения Российской Федерации: ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область.

Под кадром, показывающим новую Россию, стоит подпись: "Карта России теперь выглядит так"

Сегодня, 30 сентября 2022 года - важный день в истории РФ. Президент Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля поставил подпись в договоре о вхождении в состав РФ четырех новых субъектов.

В документе также расписались и главы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.