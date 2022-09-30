Столтенберг отказал Украине в заявке на вступление в НАТО

Глава Североатлантического альянса прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО.

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг ответил на заявку президента Украины Владимира Зелинского о вступление страны в НАТО.

По словам главы НАТО, любая страна в праве подавать заявку, которая будет рассмотрена всеми членами альянса.

При всем этом, добавил Столтенберг, на данный момент киевские власти получат отказ в своей заявке.

"В данный момент мы не можем принять Украину в члены НАТО", – передает КП слова Столтенберга.