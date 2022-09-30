Швеция возобновила поставки оружия в Турцию после подачи заявки в НАТО
По информации Шведской инспекции стратегических продуктов ISP, запрет на импорт в Турцию военной техники и оружия отменен.
Швеция, как и Финляндия запретила поставки оружия в Турцию в 2019 году. Это было связано с выступлением турецких военных против курдских ополченцев в Сирии.
Официально эмбарго не вводилось. Однако поставщик отозвал разрешение и не выдал новое.
Швеция и Финляндия в начале года заявили о желании вступить в НАТО, но столкнулись с возражениями Турции.
Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал заблокировать заявки в связи с поддержкой YPG в Сирии.
Но в июне во время саммита НАТО была достигнута договоренность о том, что Турция снимет свои возражения в ответ на некоторые меры со стороны Швеции и Финляндии.
Турция еще в мае говорила о том, что есть некоторые положительные сигналы по поводу снятия эмбарго на поставки оружия из Швеции.
ISP объясняет свое решение изменившимися условиями политики обороны и безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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