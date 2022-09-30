НАТО отказало Украине сразу же в день подачи заявки на вступление

Украина сейчас не сможет вступить в члены Североатлантического альянса НАТО.

Украина сегодня, 30 сентября 2022 года,подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом ранее рассказывал президент страны Владимир Зеленский.

При этом сегодня в 19:00 выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сразу же дал ответ Украине.

По словам Столтенберга, сейчас Украину не могут принять в члены альянса. При этом он ответил, что подать заявку Киев имел полное право.

Стоит напомнить, что отсутствие участия страны в военных конфликтах является одним из основных требований при вступлении в альянс.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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