НАТО отказало Украине сразу же в день подачи заявки на вступление
Украина сейчас не сможет вступить в члены Североатлантического альянса НАТО.
Украина сегодня, 30 сентября 2022 года,подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом ранее рассказывал президент страны Владимир Зеленский.
При этом сегодня в 19:00 выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сразу же дал ответ Украине.
По словам Столтенберга, сейчас Украину не могут принять в члены альянса. При этом он ответил, что подать заявку Киев имел полное право.
Стоит напомнить, что отсутствие участия страны в военных конфликтах является одним из основных требований при вступлении в альянс.
Опубликовано: Николай Скира
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