Глава НАТО Йенс Столтенберг отклонил заявку президента Украины Владимира Зеленского на вступление страны в блок НАТО.

30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил заявку на вступление в альянс Украины, которую этим днём глава киевского режима Владимир Зеленский подал в ответ на включение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Столтенберг утверждает, что в настоящее время геополитическая ситуация не позволяет принять Украину в Североатлантический альянс, но заявил о готовности НАТО продолжать оказывать военную помощь Киеву для обеспечения боеспособности ВСУ.