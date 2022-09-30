Столтенберг отказал Зеленскому в заявке на вступление Украины в НАТО
Глава НАТО Йенс Столтенберг отклонил заявку президента Украины Владимира Зеленского на вступление страны в блок НАТО.
30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил заявку на вступление в альянс Украины, которую этим днём глава киевского режима Владимир Зеленский подал в ответ на включение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Столтенберг утверждает, что в настоящее время геополитическая ситуация не позволяет принять Украину в Североатлантический альянс, но заявил о готовности НАТО продолжать оказывать военную помощь Киеву для обеспечения боеспособности ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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