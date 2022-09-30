Генеральный секретарь НАТО прокомментировал ситуацию вокруг Украины
Йенс Столтенберг высказал официальную позицию Североатлантического альянса по Украине.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказал основные тезисы по позиции военного блока в отношении Украины. Позиция НАТО не изменилась. Альянс не является стороной конфликта.
Столтенберг подчеркнул. что страны НАТО продолжат оказывать Киеву военную помощь. Отвечая на вопрос о заявке Владимира Зеленского об ускоренном членстве в организации, генсек НАТО пояснил, что двери для Украины открыты, но сейчас важно сосредоточится на сторонней военной поддержке.
Опубликовано: Максим Алексеев
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