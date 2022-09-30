Столтенберг подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта на Украине

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является стороной в российско-украинском конфликте, сообщает Reuters.

Он также подчеркнул, что Альянс сохраняет свою "непоколебимую поддержку" целостности и суверенитета Украины. Столтенберг также прокомментировал просьбу Украины о вступлении в НАТО.

Столтенберг указал, что НАТО не является стороной конфликта, но поддерживает право Украины на защиту своей территории.

Во время пресс-конференции Столтенберг ответил на вопрос о просьбе Украины на вступление в Альянс в ускоренном порядке, которую ранее сегодня озвучил Владимир Зеленский.

"Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на вступление в НАТО, и члены Альянса признают это право. Мы вновь подтвердили, что двери НАТО открыты, и показали это в последние годы. Когда страны НАТО встретились на мадридском саммите, было совершенно ясно, что мы поддерживаем право Украины выбирать свой собственный путь, решать, членом каких механизмов безопасности они хотят быть. Когда дело доходит до решения о членстве, все союзники (их 30 – прим.) должны дать согласие. В настоящий момент мы сосредоточены на оказании прямой и немедленной поддержки Украине" , — заявил глава НАТО.

Заявление президента Украины о том, что страна подаст ускоренную заявку на вступление в НАТО, прозвучало в день, когда Кремль объявил о присоединении к России четырех областей: Донбасса, Херсонской, Луганской и Запорожской.

Ранее на этих территориях Россия провела референдумы, результаты которых не признает ряд стран , в том числе США и все страны Евросоюза.