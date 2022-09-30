Финляндия запустила свою атомную электростанцию на полную мощность
По словам оператора TVO, станция в настоящее время является самым мощным предприятием по производству электроэнергии в Европе.
Финский ядерный реактор Olkiluoto 3, с запуском которого произошли значительные задержки, начал производить электроэнергию на полную мощность, и ожидается, что регулярная эксплуатация начнется в декабре, объявили в пятницу оператор TVO и французская группа Areva.
«Реактор в настоящее время является самой мощной установкой по производству электроэнергии в Европе», — сообщил финский оператор станции в пресс-релизе.
АЭС мощностью 1600 мегаватт, расположенная на юго-западном побережье Финляндии, стала третьей по мощности электростанцией в мире после остановки Запорожской АЭС.
Новый реактор, построенный франко-германским консорциумом Areva-Siemens, был запущен в марте, с 12-летним опозданием и длинной чередой неудач, которые отчасти объясняют серьезную реструктуризацию Areva.
Опубликовано: Тарас Медведев
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