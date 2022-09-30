Блинкен: США сотрудничают со Швецией и Данией по диверсиям на «Северных потоках»
Энтони Блинкен утверждает, что Вашингтон ведёт совместную работу с Данией и Швецией по ЧП на газопроводах "Северный поток".
Вечером 30 сентября официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил, что правительства США, Швеции и Дании сотрудничают по совместному расследованию диверсий, произошедших на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Примечательно, что сегодня Владимир Путин публично заявил, что взрывы на российских "Северных потоках" являются актами терроризма, осуществлёнными странами Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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