У Пугачевой были свои скрытые мотивы для временного возвращения в Россию

И эти мотивы, увы, никак не связаны с тоской по родине. Алла Борисовна приезжала для решени своих имущественных вопросов. Примадонна выставила на продажу особняк в Грязи и столичные апартаменты.

Об этом рассказал продюсер Владимир Гинзбург. По его мнению, Пугачева приезжала в Москву по имущественным делам. Особняк артистка СССР выставила по цене 10 млн долларов.

Он оборудован большим количеством спальных комнат, там есть караоке, бассейн, лифт. Замок в Грязи занимает 3000 квадратных метров, ко всему этому прилагается подземная парковка.

По мнению риэлторов, шанс продать такую недвижимость сегодня почти равен нулю. В настоящее время спрос россиян на покупку жилья сильно упал.

А что касается элитной недвижимости, то она и совсем не интересует нынешних потенциальных покупателей.