У Пугачевой были свои скрытые мотивы для временного возвращения в Россию
И эти мотивы, увы, никак не связаны с тоской по родине. Алла Борисовна приезжала для решени своих имущественных вопросов. Примадонна выставила на продажу особняк в Грязи и столичные апартаменты.
Об этом рассказал продюсер Владимир Гинзбург. По его мнению, Пугачева приезжала в Москву по имущественным делам. Особняк артистка СССР выставила по цене 10 млн долларов.
Он оборудован большим количеством спальных комнат, там есть караоке, бассейн, лифт. Замок в Грязи занимает 3000 квадратных метров, ко всему этому прилагается подземная парковка.
По мнению риэлторов, шанс продать такую недвижимость сегодня почти равен нулю. В настоящее время спрос россиян на покупку жилья сильно упал.
А что касается элитной недвижимости, то она и совсем не интересует нынешних потенциальных покупателей.
Опубликовано: Храмова Оксана
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