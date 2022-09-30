Блинкен рассказал о шагах США на случай применения Россией ядерного оружия
Государственный секретарь заявил, что США прорабатывают ответные шаги на случай применения ядерного оружия.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон крайне серьезно относится к угрозам применения ядерного оружия со стороны России. Прорабатываются конкретные меры противодействия.
"Угроза применения ядерного оружия со стороны Москвы реальна. Мы серьезно к этому относимся и готовим ответные меры противодействия"- заявил Блинкен.
Государственный секретарь подчеркнул, что США готовы к любому возможному сценарию развития событий.
Опубликовано: Максим Алексеев
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