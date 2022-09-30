Во Флориде выхаживают черепашку, которая чудом выжила после урагана

Маленькую морскую черепаху нашла семья из городка Ки-Уэст при расчистке причала от завалов. Животное было еле живым и почти не двигалось.

Раненую черепашку доставили в специальную лечебницу к ветеринарам. Лечение поставило ее на ноги. У семьи, нашедшей рептилию, появилась домашняя питомица.

Она будет жить, окруженная людской заботой, до тех пор, пока не окрепнет. Потом черепашку выпустят обратно в океан.

От урагана во Флориде погибло как минимум 15 человек. Завалы еще разбираются, и там могут быть новые жертвы.

Без электричества все еще остаются свыше 2 млн людей. Простаивают крупные предприятия.