Путин подписал договор о вхождении четырёх новых субъектов в состав РФ

Владимир Путин ратифицировал договор о включении Херсона, Донбасса и Запорожья в состав России.

Вечером 30 сентября Владимир Путин собственноручно подписал договоры о присоединении к России таких регионов как Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Данный договор также подписали главы регионов Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Вместе с тем администрация НАТО и правительство США расценило вхождение новых территорий в состав РФ как аннексию и не признало легитимность данного мероприятия.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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