В России из новых регионов будет создан отдельный федеральный округ

Глава администрации Запорожья Евгений Балицкий рассказал, что из новых регионов будет создан отдельный федеральный округ.

Глава администрации Запорожья Евгений Балицкий рассказал, что из новых регионов будет создан отдельный Федеральный округ. Его название и детали находятся на стадии обсуждения.

"Мы пообщались, обсудили как это будет, решили, что нужно создать отдельный федеральный округ", - сказал Балицкий.

Ранее сообщалось, что 30 сентября 2022 года в Москве был подписан договор о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.