Пушилин: армия Украины взяла Красный Лиман в полукольцо

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские войска практически окружили Красный Лиман.

Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин утверждает, что вооружённые силы Украины взяли в полукольцо населённый пункт Красный Лиман, захватив такие деревни как Дробышево и Ямполь. По словам Пушилина, ситуация на Краснолиманском участке фронта является самой тяжёлой.

Вместе с тем сегодня Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.