Пушилин: армия Украины взяла Красный Лиман в полукольцо
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские войска практически окружили Красный Лиман.
Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин утверждает, что вооружённые силы Украины взяли в полукольцо населённый пункт Красный Лиман, захватив такие деревни как Дробышево и Ямполь. По словам Пушилина, ситуация на Краснолиманском участке фронта является самой тяжёлой.
Вместе с тем сегодня Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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