Украина хочет вступить в НАТО по ускоренной процедуре, но шансов сделать это быстро очень мало

30 сентября Украина подала заявку на присоединение к НАТО. Однако маловероятно, что вступление будет быстрым, поскольку страны Альянса не стремятся к полномасштабному конфликту с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с видеообращением к нации. Он сказал, что страна уже доказала свою приверженность ценностям НАТО и совместимость с его стандартами.

Он подчеркнул, что Украина и НАТО доверяют и помогают друг другу, поэтому вступление в Альянс возможно.

Но даже с учетом напряженности между НАТО и Россией, Альянс, вероятно, не будет спешить с приемом Украины.

Россия неоднократно заявляла, что считает расширение НАТО угрозой для себя. Кроме того, заявку должны одобрить все 30 союзников, а это займет немало времени.

Зеленский сказал, что за время достижения консенсуса членами Альянса можно реализовать предложение по гарантиям безопасности Украины и всей Европы в соответствии с Киевским соглашением.

Заявление Зеленского прозвучало в тот же день, когда Владимир Путин подписал документы о присоединении Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей к России.

Недавно заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре подали Швеция и Финляндия.