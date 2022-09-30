Украина хочет вступить в НАТО по ускоренной процедуре, но шансов сделать это быстро очень мало
30 сентября Украина подала заявку на присоединение к НАТО. Однако маловероятно, что вступление будет быстрым, поскольку страны Альянса не стремятся к полномасштабному конфликту с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с видеообращением к нации. Он сказал, что страна уже доказала свою приверженность ценностям НАТО и совместимость с его стандартами.
Он подчеркнул, что Украина и НАТО доверяют и помогают друг другу, поэтому вступление в Альянс возможно.
Но даже с учетом напряженности между НАТО и Россией, Альянс, вероятно, не будет спешить с приемом Украины.
Россия неоднократно заявляла, что считает расширение НАТО угрозой для себя. Кроме того, заявку должны одобрить все 30 союзников, а это займет немало времени.
Зеленский сказал, что за время достижения консенсуса членами Альянса можно реализовать предложение по гарантиям безопасности Украины и всей Европы в соответствии с Киевским соглашением.
Заявление Зеленского прозвучало в тот же день, когда Владимир Путин подписал документы о присоединении Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей к России.
Недавно заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре подали Швеция и Финляндия.
Опубликовано: Светлана Репина
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