Медведев: заявка Украины в НАТО приближает Третью мировую войну
Дмитрий Медведев расценивает заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс как приближение нового мирового конфликта.
Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что сегодняшнее заявление Владимира Зеленского о подаче заявки от Украины на ускоренное вступление в НАТО в конечном итоге лишь ускоряет начало Третьей мировой войны.
При этом Медведев отметил, что глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призывает Киев не отказываться от ведения боевых действий, однако это приведёт лишь к гибели большего числа украинцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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