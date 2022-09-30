Медведев: заявка Украины в НАТО приближает Третью мировую войну

Дмитрий Медведев расценивает заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс как приближение нового мирового конфликта.

Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что сегодняшнее заявление Владимира Зеленского о подаче заявки от Украины на ускоренное вступление в НАТО в конечном итоге лишь ускоряет начало Третьей мировой войны.

При этом Медведев отметил, что глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призывает Киев не отказываться от ведения боевых действий, однако это приведёт лишь к гибели большего числа украинцев.