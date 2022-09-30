С 1 октября ватные палочки и некоторая пластиковая продукция в Новой Зеландии под запретом

Государство обеспокоено экологической ситуацией и запрещает производство и продажу самых ходовых пластиковых товаров.

К таким изделиям власти Новой Зеландии отнесли мешалки для напитков, пластиковые подносы для мяса, ватные палочки.

Министр окружающей среды Новой Зеландии Дэвид Паркер:

«Это первая группа наиболее проблемных пластиковых изделий, которая будет постепенно запрещена в течение ближайших трех лет»

Такие меры, по мнению министра, должны помочь улучшить экологию страны. Количество пластиковых отходов будет заметно уменьшаться.

Властями страны станет активно поощряться изготовление экологически безвредных товаров.

По словам Паркера, ежегодно один житель Новой Зеландии в среднем оставляет после себя примерно 750 кг отходов, часть выброшенных продуктов переработке не поддается.

В 2019 году в стране запретили полиэтиленовые пакеты.

К середине следующего года власти планируют постепенно вывести из употребления одноразовые тарелки, столовые приборы из пластика, а также этикетки для продуктов.