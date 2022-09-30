МИД Швеции вызвал российского посла из-за присоединения новых территорий
Глава шведского МИДа Анн Линде вызвала российского посла Виктора Татаринцева из-за присоединения четырёх новых территорий к РФ.
30 сентября глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде в своём аккаунте Twitter заявила о том, что Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Виктор Татаринцев был вызван в шведское внешнеполитическое ведомство.
Линде пояснила, что Татаринцев был вызван в МИД для того, чтобы выразить ему осуждение высшего руководства Швеции по поводу «аннексии дополнительной территории Украины» Российской Федерацией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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