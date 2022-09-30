Саудовская Аравия намерена инвестировать в развитие киберспорта почти $38 млрд
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии направит $37,8 млрд на развитие игровой отрасли и киберспорта.
«Мы задействуем неиспользованный потенциал в секторе киберспорта и игр, чтобы диверсифицировать нашу экономику, стимулировать инновации в этом секторе и расширять предложения по развлечениям и киберспортивным соревнованиям по всему королевству», — заявил наследный принц Саудовской Аравии и глава Savvy Games Group Мохаммед бин Сламан.
$13 млрд будут потрачены на приобретение «ведущего издателя игр», а остальные денежные средства инвестируют в известные игровые компании.
Для ближневосточной страны уже привычное дело инвестировать в игровую индустрию. Саудовской Аравии принадлежат по 5% акций Nintendo и Capcom.
Миллиарды долларов вложены в Activision Blizzard, Electronic Arts, Embracer и Take-Two.
Опубликовано: Храмова Оксана
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