Саудовская Аравия намерена инвестировать в развитие киберспорта почти $38 млрд

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии направит $37,8 млрд на развитие игровой отрасли и киберспорта.

«Мы задействуем неиспользованный потенциал в секторе киберспорта и игр, чтобы диверсифицировать нашу экономику, стимулировать инновации в этом секторе и расширять предложения по развлечениям и киберспортивным соревнованиям по всему королевству», — заявил наследный принц Саудовской Аравии и глава Savvy Games Group Мохаммед бин Сламан.

$13 млрд будут потрачены на приобретение «ведущего издателя игр», а остальные денежные средства инвестируют в известные игровые компании.

Для ближневосточной страны уже привычное дело инвестировать в игровую индустрию. Саудовской Аравии принадлежат по 5% акций Nintendo и Capcom.

Миллиарды долларов вложены в Activision Blizzard, Electronic Arts, Embracer и Take-Two.