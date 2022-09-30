Медведев прокомментировал желание Зеленского ускоренно вступить в НАТО
Бывший президент России заявил, что Зеленский НАТО о начале Третьей мировой войны.
30 сентября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал для подписчиков своего Telegram-канала заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о подаче заявки на ускоренное вступление Украины в блок НАТО.
Медведев убеждён, что Зеленский «просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало Третьей мировой войны», однако Генсек НАТО Столтенберг ответил решительным отказов на просьбу действующего президента Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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