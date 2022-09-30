Китай попросил американские банки не публиковать политически чувствительные исследования перед съездом Компартии

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая обратилась к нескольким инвестиционным банками, включая JPMorgan и Goldman Sachs.

Китай просит банки избегать публикации политически чувствительных исследований в преддверии съезда Коммунистической партии, который состоится 16 октября.

Темы, которые, вероятно, являются деликатными, включают политику «нулевого COVID», которая вызвала растущую негативную реакцию, и крах рынка недвижимости в стране.

В одной из недавних заметок JPMorgan анализировался ипотечный бунт в Китае. Между тем, экономика Китая замедляется и может не достичь целевых показателей роста, в то время как курс юаня падает.

Ранее Китай приказал государственным банкам подготовиться продаже долларов и покупке юаней в попытке поддержать валюту, пошатнувшуюся в последние месяцы.

Тем временем народный банк Китая увеличил банковскую ликвидность ан 843%, что также связывают с предстоящим съездом Компартии.

Это крупное вливание наличности усиливает давление на юань, который демонстрирует худшие годовые показатели с 1994 года.

Ранее регуляторы ценных бумаг рассылали банкам служебные записки перед важными политическими событиями с целью предотвращения рыночных потрясений.