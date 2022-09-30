Китай попросил американские банки не публиковать политически чувствительные исследования перед съездом Компартии
Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая обратилась к нескольким инвестиционным банками, включая JPMorgan и Goldman Sachs.
Китай просит банки избегать публикации политически чувствительных исследований в преддверии съезда Коммунистической партии, который состоится 16 октября.
Темы, которые, вероятно, являются деликатными, включают политику «нулевого COVID», которая вызвала растущую негативную реакцию, и крах рынка недвижимости в стране.
В одной из недавних заметок JPMorgan анализировался ипотечный бунт в Китае. Между тем, экономика Китая замедляется и может не достичь целевых показателей роста, в то время как курс юаня падает.
Ранее Китай приказал государственным банкам подготовиться продаже долларов и покупке юаней в попытке поддержать валюту, пошатнувшуюся в последние месяцы.
Тем временем народный банк Китая увеличил банковскую ликвидность ан 843%, что также связывают с предстоящим съездом Компартии.
Это крупное вливание наличности усиливает давление на юань, который демонстрирует худшие годовые показатели с 1994 года.
Ранее регуляторы ценных бумаг рассылали банкам служебные записки перед важными политическими событиями с целью предотвращения рыночных потрясений.
Опубликовано: Светлана Репина
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