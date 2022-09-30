В Беларуси появится новая отечественная торговая сеть «Да дому»

Пресс-служба МАРТ анонсировала создание «исключительно отечественной» торговой сети «Да дому».

30 сентября пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в официальном Telegram-канале сообщила, что председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина представила руководителям крупных белорусских торговых центров концепции торговой сети «Да дому», создание которой поддержали присутствующие на встрече лица.

Отмечается, что «исключительно отечественная» торговая сеть «Да дому» будет специализироваться на продаже предметов домашнего обихода: посуда, льняной текстиль, декор и другие товары для дома.