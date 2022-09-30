Обвиняемый в покушении на президента Казахстана приговорён к 17 годам заключения

Суд в Астане приговорил обвиняемого в покушении на президента Казахстана к 17 годам лишения свободы.

30 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на пресс-службу суда города Астана, сообщило о вынесении приговора обвиняемому «агенту иностранной разведки, планировавшего покушение на казахстанского лидера и ряд высокопоставленных государственных служащих» в начале апреля этого года.

Отмечается, что суд приговорил обвиняемого в государственной измене, а также в покушении на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ряда других казахстанских политиков к семнадцати годам лишения свободы.