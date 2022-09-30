Для производителей микросхем наступают тяжелые времена
Производитель микросхем Micron Technology прогнозирует тяжелый период в своей сфере в ближайшее время и сообщает о сокращении инвестиций.
Именно эта компания в начале года заявила о снижении спроса на смартфоны и компьютеры, которое не могло не отразиться на производителях микросхем.
Компания планирует свои капиталовложения в следующем году в пределах 8 млрд долларов. Это на 30% меньше, чем годом ранее.
В частности, Micron собирается сократить инвестиции в оборудование для производства микросхем на 50%.
Однако генеральный директор Санджай Мехротра ожидает значительный рост выручки во второй половине 2023 года.
По его мнению, начало следующего года будет ознаменовано постепенным восстановлением спроса.
Проблемы на рынке смартфонов и ПК возникли из-за карантина по COVID-19 в Китае, геополитической напряженности, роста инфляции и процентных ставок.
В первом квартале ожидается выручка в 4,25 млрд долларов по версии Micron и 5,62 млрд долларов – по оценкам Уолл-стрит.
Опубликовано: Светлана Репина
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Для производителей микросхем наступают тяжелые времена
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