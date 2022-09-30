Для производителей микросхем наступают тяжелые времена

Производитель микросхем Micron Technology прогнозирует тяжелый период в своей сфере в ближайшее время и сообщает о сокращении инвестиций.

Именно эта компания в начале года заявила о снижении спроса на смартфоны и компьютеры, которое не могло не отразиться на производителях микросхем.

Компания планирует свои капиталовложения в следующем году в пределах 8 млрд долларов. Это на 30% меньше, чем годом ранее.

В частности, Micron собирается сократить инвестиции в оборудование для производства микросхем на 50%.

Однако генеральный директор Санджай Мехротра ожидает значительный рост выручки во второй половине 2023 года.

По его мнению, начало следующего года будет ознаменовано постепенным восстановлением спроса.

Проблемы на рынке смартфонов и ПК возникли из-за карантина по COVID-19 в Китае, геополитической напряженности, роста инфляции и процентных ставок.

В первом квартале ожидается выручка в 4,25 млрд долларов по версии Micron и 5,62 млрд долларов – по оценкам Уолл-стрит.