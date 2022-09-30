Китай ищет новых партнеров для полета на Луну из-за охлаждения отношений с Россией

В июне 2021 года Китай и Россия заявили, что собираются создать совместную Международную станцию освоения Луны ILRS. Но сейчас планы изменились.

Согласно отчету, который был обнародован в Париже на заседании Международного астронавтического конгресса (IAC), китайская космическая программа не понравилась России.

В связи с этим Китай открыл доступ для международного участия в своих миссиях «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8».

Это беспилотные посадки на Луну, которые запланированы на конец нынешнего десятилетия. Уже известно, что на «Чанъэ-6» будут работать специалисты Европейского космического агентства.

Однако Китай не отказывается официально от сотрудничества с Россией. О дальнейшей судьбе ILRS ничего не сообщается.

НАСА сотрудничает с несколькими странами в рамках лунной миссии Artemis. Вероятно, что-то подобное Китай хотел организовать с Россией.

Марко Альбиерти, старший научный сотрудник Европейского института космической политики в Вене, в интервью SpaceNews сказал, что Китай будет подчеркивать важность сотрудничества с РФ.

Но при этом он будет параллельно использовать возможности, которые наилучшим образом отвечают его интересам.