Страны G7 отказались признавать вхождение новых регионов в состав Российской Федерации

Главы МИД стран «группы семи» отказались признавать включение новых регионов в состав России и грозят новыми санкциями.

Главы внешнеполитических ведомств ведущих держав мира "группа семи" в совместном обращении осудили действия России по включения в свой состав новых регионов.

Москву обвинили в грубом нарушении норм международного права. Главы МИД подчеркнули, что референдум никогда не будет признан.

Представители G7 анонсировали новые санкции в отношении Москвы.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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