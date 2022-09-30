Страны G7 отказались признавать вхождение новых регионов в состав Российской Федерации
Главы МИД стран «группы семи» отказались признавать включение новых регионов в состав России и грозят новыми санкциями.
Главы внешнеполитических ведомств ведущих держав мира "группа семи" в совместном обращении осудили действия России по включения в свой состав новых регионов.
Москву обвинили в грубом нарушении норм международного права. Главы МИД подчеркнули, что референдум никогда не будет признан.
Представители G7 анонсировали новые санкции в отношении Москвы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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