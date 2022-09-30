Медведев о стремлении Украины в НАТО: они умоляют о начале третьей мировой
Заместитель председателя Совета безопасности России иронично высказался о желании Украины вступить в НАТО.
В своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично высказался о желании Украины вступить в НАТО. Чиновник назвал эту идею "отличной" и "мольбой о скорейшем начале третьей мировой войны".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев подал официальную заявку на ускоренное вступление страны в Североатлантический альянс. Информация об этом появилась сразу после подписания договоров о вступлении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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