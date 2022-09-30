В Белом доме рассказали о возможности поставок танков Украине

Советник президента США Джейк Салливан ответил на вопрос о возможности поставок танков Украине для обеспечения боеспособности ВСУ.

30 сентября советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в пресс-релизе заявил, что в настоящее время Вашингтон не считает необходимым отправить Киеву новые танки.

Салливан добавил, что не исключает возможности отправки боевых танков, включая модели «Абрамс» для Вооружённых сил Украины в будущем, если в них возникнет действительно серьёзная потребность.