В Белом доме рассказали о возможности поставок танков Украине
Советник президента США Джейк Салливан ответил на вопрос о возможности поставок танков Украине для обеспечения боеспособности ВСУ.
30 сентября советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в пресс-релизе заявил, что в настоящее время Вашингтон не считает необходимым отправить Киеву новые танки.
Салливан добавил, что не исключает возможности отправки боевых танков, включая модели «Абрамс» для Вооружённых сил Украины в будущем, если в них возникнет действительно серьёзная потребность.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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