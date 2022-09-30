Исследование показало, что Удар астероида, убившего динозавров, совпал с падением космического камня на Луну
Согласно новому исследованию, удары астероидов о Луну миллионы лет назад совпали с ударами космических камней о Землю.
В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, изучались стеклянные шарики, образовавшиеся на Луне.
Они указывают на ключевые кратеры, образовавшиеся на Луне в результате высокоскоростных ударов метеоритов.
Ученые проанализировали 215 стеклянных шариков, взятых с Луны во время миссии китайского космического агентства «Чанъэ-5».
Оказалось, что силикатное стекло образовалось в результате ударов метеорита о базальтовую толщу, окружающую место посадки космического аппарата.
Исследование показало, что в результате ударов образовались кратеры диаметром от 100 до 1300 м. При этом шарики могли быть разбросаны на расстояние более 150 км.
Некоторые из кратеров образовались около 66 млн лет назад, в то же время, когда образовался земной ударный кратер Чиксулуб» под полуостровом Юкатан.
Считается, что он появился в результате падения астероида, приведшего к гибели динозавров.
Опубликовано: Светлана Репина
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