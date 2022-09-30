Стас Михайлов потратил на пластику свыше 1 миллиона рублей
53-летний певец усовершенствовал свою внешность, и для этого воспользовался услугами топового хирурга.
Стас Михайлов внес коррективы в свою внешность еще несколько лет назад и стал выглядеть моложе. Он рассказал, что всерьез за себя взялся: стал активно заниматься спортом и начал придерживаться здорового питания. Именно это и позволило ему измениться, сообщает Космополитен.
Пластические операции музыкант отрицал. По его словам, зимой он перенес операцию по удалению аппендицита, и после этого похудел на 10 килограммов.
Однако, как выяснил Космополитен, Михайлов на самом деле является клиентом клиники пластической хирургии. Певец сделал липосакцию многих зон - груди, живота, подбородка, боков.
Артист воспользовался услугами хирурга Тимура Хайдарова, который усовершенствовал красоту Любови Успенской и Давы. Стоимость подобной операции только на одну зону стартует от 70 тысяч рублей.
По минимальным подсчетам, комплекс подобных хирургических вмешательств стоил певцу почти 1,2 миллиона рублей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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