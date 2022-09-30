Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, Китай и Индия воздержались
Россия воспользовалась своим правом вето по резолюции Совета безопасности ООН, принятой в отношении присоединенных территорий.
Россия применила право вето в пятницу, чтобы предотвратить принятие резолюции Совета Безопасности, осуждающей присоединение ДНР, ЛНР и двух подконтрольных ВС РФ украинских областей.
Китай и Индия, а также Бразилия и Габон, как страны-члены Совбеза воздержались.
Текст документа, подготовленный США и Албанией, получил 10 голосов «за».
Опубликовано: Тарас Медведев
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